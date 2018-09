Twee kinderen onder slachtoffers Papendrecht

Na een brand in een woning in Papendrecht zijn vier doden aangetroffen, onder wie twee kinderen. De slachtoffers zijn een man en en vrouw van 32 jaar en twee kinderen van vier en zes jaar, meldt de politie.

Hulpdiensten troffen de slachtoffers aan op de begane grond in het huis. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie houdt alle scenario’s open waarbij onder meer wordt bekeken of de brand is aangestoken of er mogelijk sprake is van een gezinsdrama.

Het vuur in het huis in de Cremerstraat werd zaterdagochtend ontdekt, maar was snel geblust. De hulpdiensten rukten massaal uit. Voor omwonenden is slachtofferhulp ingeschakeld.