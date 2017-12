Twee kinderen omgekomen bij woningbrand Emmen

Bij een woningbrand in Emmen zijn een jongetje van zes en een meisje van vijf omgekomen. De brand brak zaterdagochtend uit in een pand aan de Laan van de Marel in Emmen.

De ouders van de twee slachtoffertjes wisten het huis uit te komen. Zij zijn met onbekende verwondingen naar ziekenhuizen in Groningen en Emmen vervoerd. Hun toestand is niet levensbedreigend, meldt de politie Drenthe. Behalve het gezin waren geen andere mensen in het huis aanwezig. Wel trof de brandweer ook de hond dood aan.

Het overlijden van het broertje en zusje heeft volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio veel impact in de wijk. Burgemeester Eric van Oosterhout is aanwezig in de straat, voor buurtbewoners regelt de gemeente slachtofferhulp.

De uitslaande brand is inmiddels geblust. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.