Twee kerken gereserveerd voor wijding bisschop

Voor de wijding van de nieuwe bisschop van Roermond, Harrie Smeets, op zaterdag 8 december zijn twee kerken gereserveerd. Smeets wordt in de kathedraal gewijd door Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam. De kathedraal is al tot de laatste plaats (ruim 1200) bezet. Andere genodigden kunnen daarom terecht in de naburige Munsterkerk (300 plaatsen), waar ze de wijding via een groot scherm kunnen volgen.

De wijding wordt bijgewoond door 24 bisschoppen uit binnen- en buitenland. Verder zijn er onder meer 183 geestelijken en een groot aantal misdienaars aanwezig. Ook de Limburgse gouverneur Theo Bovens, twee gedeputeerden en twintig Limburgse burgemeesters en wethouders zijn erbij.

Voorafgaand aan de wijding trekt een stoet van Limburgse schutters, broederschappen, misdienaars, diakens en priesters naar de kathedraal.

De wijding wordt live uitgezonden door de KRO en de regionale omroep L1.