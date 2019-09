Twee jongens van 6 en 9 omgekomen bij brand

Bij een brand in de nacht van zaterdag op zondag in een houten woning het Brabantse Strijbeek zijn twee jongens van 6 en 9 jaar om het leven gekomen.

De twee kinderen sliepen bij de oma van een van de jongens. De vrouw wist met nog een ander kind op tijd het chalet aan de Daesdonckseweg te verlaten. Ze liep wel verwondingen op. Ook de vader van één van de kinderen raakte gewond. De man sliep in een ander chalet en probeerde nog de woning binnen te gaan. Dat was niet meer mogelijk. De man liep bij de reddingspoging brandwonden op.

Ook de moeder van de familie uit Rotterdam sliep in dat chalet. De ouders van het andere kind, die in de omgeving wonen, waren ook ter plaatse. Medewerkers van de ambulancedienst en toegesnelde familieleden hebben zich over de twee gewonden en de andere familieleden ontfermd. De families van de slachtoffers krijgen medische en psychische zorg van de GGD.

In het begin was er nog hoop dat de twee jongens ook op tijd het huis waren uit gevlucht. Er werd gezocht met politiehonden. Maar korte tijd later werden twee lichamen van de kinderen aangetroffen op de eerste verdieping van het chalet.

De burgemeester is op de hoogte gebracht. Ook zal er contact gezocht worden met de scholen waar de twee jongens op zitten.

De politie gaat niet uit van opzet, maar er wordt wel een onderzoek ingesteld. Dat wordt altijd gedaan als er sprake is van een niet-natuurlijke dood, in dit geval als iemand overlijdt door een ongeval. Om begrijpelijke redenen is het de komende tijd niet mogelijk om de direct betrokkenen te horen. Het onderzoek zal daarom minimaal enkele weken in beslag gaan nemen, aldus de politie.