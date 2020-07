Twee jongens van 17 aangehouden om explosie bij woning Haarlem

Twee 17-jarige jongens uit Haarlem zijn donderdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie bij een woning aan de Vrijheidsweg in die stad. Op zondag 31 mei raakte een 48-jarige vrouw zwaargewond door de knal, die mogelijk werd veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

De politie onderzoekt nog of er verband is tussen de explosie eind mei en die een week later aan de achterkant van dezelfde woning. Daardoor ontstond alleen materiële schade.

Een 23-jarige Haarlemmer die kort na de eerste ontploffing werd aangehouden, is weer op vrije voeten en wordt niet meer als verdachte gezien.