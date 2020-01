Twee jongens aangehouden voor gooien stenen naar politie

De twee verdachten die zaterdag zijn aangehouden voor het gooien van stenen naar een politieauto zijn twee jongens van 16 en 17 jaar uit Den Haag. Dat heeft de politie zondag gemeld.

De stenen werden gegooid van een dak in de Cartesiusstraat/Van Swindenstraat in Den Haag en kwamen op de voorruit van de politiewagen terecht. De agenten liepen een lichte beschadiging van het hoornvlies op door glassplinters. Ze zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen. Ook een voorbijgangster raakte gewond door een steen en diverse auto’s werden beschadigd.

Volgens de politie zijn er mogelijk meerdere mensen die materiële of fysieke schade hebben opgelopen door het gooien van deze stenen. De politie roept deze op zich te melden.