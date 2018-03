Twee jonge joyriders opgepakt

Twee jongens van dertien en veertien jaar zijn in Valkenburg (Zuid-Holland) opgepakt voor joyriding. Ze hadden de auto van een van hun moeders in Warmond meegenomen en waren ermee gaan rijden.

Nadat de moeder had gemeld dat haar zoon de auto had gepakt, gingen agenten speuren en vonden de auto rijdend bij het Valkenburgse Meer.

De jongens zitten vast in een politiecel en moeten nog worden verhoord, meldt de politie. Ze hebben een alcoholtest moeten doen, maar wat daaruit is gekomen is nog niet bekend. De officier van justitie bepaalt of het duo wordt vervolgd.