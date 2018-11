Twee jaar celstraf voor Tinder-afperser

Voor het afpersen van zeven mannen die hij had benaderd via dating-app Tinder is Wouter A. (23) uit Ulft veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. De rechtbank in Assen legde hem daarbij een proeftijd van vijf jaar op en één jaar behandeling in een psychiatrische kliniek.

De gokverslaafde A. deed zich op Tinder voor als vrouw en verleidde - naar eigen zeggen tientallen - mannen tot het sturen van seksueel getinte filmpjes. Daarna perste hij ze daarmee af. Hij dreigde met publicatie van de beelden als ze niet betaalden. Het geld gebruikte hij om te gokken.

Een student uit Beilen werd zo wanhopig, omdat hij niet kon betalen, dat hij vorig jaar januari zelfmoord pleegde door zich op de A28 voor een auto te gooien. Dat was de aanleiding van het politie-onderzoek. Zes mannen deden aangifte.