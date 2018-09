Twee jaar cel geëist om oproep Project X-feest

Tegen een 29-jarige man uit Enschede is twee jaar cel geëist vanwege onder meer het organiseren van een zogenoemd Project X-feest. De officier van justitie acht opruiing en identiteitsfraude bewezen.

De verdachte heeft volgens het Openbaar Ministerie vorig jaar drie keer geprobeerd een Project X-feest te organiseren in zijn woonplaats. Hij plaatste oproepen via nepaccounts op Facebook en verwees daarin naar het uit de hand gelopen feest in Haren in 2012. Daar kwamen destijds duizenden mensen op af liep het uit op grote rellen. In Enschede bleef het ‘feest’ beperkt tot ruim honderd mensen, maar werden wel vernielingen aangericht.

De gemeente Enschede wil een schadevergoeding van de verdachte van ruim 4800 euro vanwege de kosten die de gemeente heeft gemaakt. De man wordt daarnaast ook verdacht van diefstal, verduistering, heling en bedreiging. Die verdenkingen staan verder los van het Project X-feest. Over twee weken is de uitspraak.