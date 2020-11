Twee jaar cel geëist in zaak grootste vuurwerkvangst 2019

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag gevangenisstraffen van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, geëist tegen twee verdachten die betrokken waren bij een van de grootste vuurwerkvangsten van 2019. In een loods in Driebergen vond de politie in oktober vorig jaar bijna 5500 kilo zwaar en illegaal vuurwerk.

Volgens het OM maakten beide verdachten deel uit van een crimineel samenwerkingsverband waarin zij de rol van bezorgers hadden. Een van de twee ontfermde zich tevens over de opslagloods in Driebergen. De leverancier van de bende werd al eerder dit jaar veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan 15 maanden voorwaardelijk.

De loods met vuurwerk in Driebergen bevond zich vlakbij een woning en had bij een ontploffing in de omgeving enorme schade kunnen veroorzaken. Het OM verwijt de verdachten dat ze zich geen enkel moment om de gevaren hebben bekommerd.

De rechtbank in Rotterdam doet op 17 november uitspraak.