Twee jaar cel en boete voor gokmiljonairs

Stijn F. en zijn kompaan Michel G. hebben van de rechtbank in Den Bosch twee jaar cel en een boete van 100.000 euro gekregen. De mannen bestuurden tussen 2007 en 2013 illegale gok- en pokersites. Daarmee zouden ze 105 miljoen euro hebben verdiend.

De mannen handelden in strijd met de kansspelwet en hebben de verdiensten witgewassen. Ze zijn bovendien veroordeeld voor leidinggeven aan en lidmaatschap van een criminele organisatie, aldus de rechtbank donderdag.

Zelf had hoofdverdachte F. verklaard dat hij dacht dat hij zich aan gedoogregels hield. Tegen hem was vier jaar cel geëist.

Bij hun activiteiten hadden ze onder meer hulp van advocate Annette M. Justitie eiste tegen haar twee jaar cel. Volgens de rechtbank acteerde zij echter binnen de grenzen van haar vak. Zij werd vrijgesproken. Verschillende financieel adviseurs werden wel veroordeeld. Zij kregen behalve taakstraffen ook beroepsverboden van drie jaar. Zij maakten zich onder meer schuldig aan witwassen en valsheid in geschrifte.

De hoofdverdachten lieten het destijds breed hangen. F. had destijds een geschat vermogen van 11 miljoen en stond hoog in een door zakenblad Quote opgestelde lijst met jonge miljonairs. Na een grote politie-inval in november 2013 in Eindhoven gingen de goksites op zwart.

Justitie heeft aangekondigd dat ze het verdiende geld later nog gaat terugeisen.