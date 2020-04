Twee internetwinkels offline wegens fraude

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben twee internetwinkels offline gehaald op verdenking van fraude met omzetbelasting en invoerrechten. Het gaat om de websites eglobalcentral.nl en tecobuy.nl. De bedrijven maakten zich volgens de FIOD schuldig aan valsheid in geschifte bij de invoer van goederen uit China.

Uit het strafrechtelijke onderzoek van de FIOD en ook uit controles door de douane blijkt dat de bedrijven btw en invoerrechten probeerden te ontduiken door producten uit China tegen een te lage waarde in te voeren. Hierdoor kunnen ze hun producten goedkoper aanbieden dan andere webwinkels en dat is concurrentievervalsing. „Consumenten zouden voorzichtig moeten zijn met producten die een prijskaartje hebben dat te mooi is om waar te zijn”, stelt de FIOD.

Er is geen beslag gelegd op bestelde goederen. Die worden gewoon geleverd. Nieuwe producten kunnen door de blokkering niet meer worden besteld.