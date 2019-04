Twee informateurs Noord-Holland aan het werk

In Noord-Holland gaan twee informateurs aan de slag om een nieuw provinciebestuur te vormen. GroenLinks had oud-Kamerlid Laura Bromet al naar voren geschoven, de VVD volgt nu met de aanstelling van voormalig gedeputeerde Cornelis Mooij. Ze gaan kijken of de inhoudelijke verschillen overbrugbaar zijn. Daarna gaan ze verkennen met welke partijen een meerderheidscoalitie kan worden gevormd.

De vorige informateur, oud-Schiphol-topman Hans Smits, onderzocht eerder al de mogelijkheden voor een coalitie met Forum voor Democratie, maar kwam al snel tot de conclusie dat de kans daarop bijzonder klein was. FVD kreeg bij de provinciale verkiezingen vorige maand de meeste stemmen in Noord-Holland.