Twee Haarlemmers gepakt voor brand waarbij dode werd gevonden

De verdachten die dinsdagavond werden aangehouden na een woningbrand in Haarlem waarbij een dode is gevonden, zijn twee Haarlemmers van 53 en 55 jaar. De politie onderzoekt wat hun rol bij het incident is geweest. De mannen zitten vast.

De brand ontstond in een woning aan de Romolenstraat. De brandweer trof bij het blussen een dode man aan, die door een misdrijf om het leven bleek te zijn gekomen.

Omstanders zeiden dat ze een man met een steekwapen hadden zien lopen. Hij kon even verderop op de Vooruitgangstraat worden aangehouden. Kort daarna kwam de politie ook een tweede verdachte op het spoor.