In Breda zijn twee mannen gewond geraakt, vermoedelijk door een schietpartij in de Amerstraat. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

De politie onderzoekt nog wat zich precies heeft afgespeeld. In eerste instantie meldde de politie dat een persoon gewond naar het ziekenhuis was gebracht. Even later meldde zich een tweede gewonde.