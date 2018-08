Twee gewonden na schieten in Etten-Leur

In Etten-Leur (Brabant) zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen neergeschoten. De politie vond de slachtoffers op twee verschillende adressen, hemelsbreed ongeveer 750 meter van elkaar. Een is er slecht aan toe.

Een van de neergeschoten mannen belde zelf de politie vanaf de Havik in Etten-Leur en snel kwam er nog een melding van een schietpartij, aan de Putter. In het huis aan de Putter waren nog twee mensen. Hun verklaringen rammelden en ze zijn aangehouden. Ook beide slachtoffers (30 en 35 jaar) zijn aangehouden.

Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee schietincidenten.