Door een steekpartij in Amsterdam is dinsdagavond iemand zwaargewond geraakt. Deze persoon moest op straat worden gereanimeerd en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Een ander raakte lichtgewond en hoefde niet naar het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar twee mannen die mogelijk bij de steekpartij aan de straat Het Florijn betrokken zijn. Een woordvoerster zegt dat het gaat om kleine mannen met zwarte kleding en zwarte capuchons.