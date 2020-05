Twee gewonden, drie aanhoudingen bij schietincident Vlissingen

De politie heeft drie mannen aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij een schietincident in een woning aan de Lammensstraat in Vlissingen. Daarbij zijn twee mannen van 23 en 25 jaar uit Goes en Vlissingen gewond geraakt.

De twee zijn na medische behandeling aangehouden, ze worden verdacht van betrokkenheid bij het incident. Later in de nacht van zaterdag op zondag werd een derde man, een 21-jarige inwoner van Koudekerke aangehouden. Ook hij zit vast op verdenking van betrokkenheid.

Het onderzoek naar de aanleiding van het schietincident loopt nog, de politie wil daar niets over zeggen. De verdachten worden nog verhoord.