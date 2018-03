Twee gewonden door steekvlam bij Shell Pernis

Twee mensen zijn woensdagochtend bij Shell Pernis gewond geraakt door een steekvlam. De steekvlam ontstond bij werkzaamheden. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De hulpdiensten werden rond 05.30 uur gewaarschuwd over de steekvlam aan de Vondelingenweg.

Hoe het met de twee slachtoffers is, is onbekend. Ook kon de woordvoerder niet vertellen waardoor de steekvlam is ontstaan. Volgens de zegsman bleef het overigens bij de steekvlam bij Shell Pernis, volgens Shell de grootste raffinaderij van Europa.