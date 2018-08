Twee mannen van 32 en 57 jaar uit het Limburgse Weert zijn zondagavond in Vlissingen gewond geraakt door een steekpartij. Die was op de Boulevard Evertsen. De politie heeft twee verdachten, jongens van vijftien en negentien uit Vlissingen, aangehouden als verdachten. Ze zitten vast en worden later maandag verhoord. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.