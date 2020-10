Door een steekpartij in een woning in de Marlestraat in Tilburg zijn donderdag een 53-jarige man en een 22-jarige vrouw gewond geraakt. De politie heeft korte tijd later een 24-jarige verdachte uit Tilburg aangehouden. Deze man is een bekende van de slachtoffers.

Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder zei de politie te vermoeden dat de aanleiding voor het incident in de relationele sfeer ligt.