Door een steekincident in Den Haag zijn dinsdagochtend twee mensen gewond geraakt. De verdachte is er na het incident vandoor gegaan, meldt de politie.

Het voorval vond kort na 10.00 uur plaats in de Paardenbergstraat, in de Schilderswijk. Over de aard van de verwondingen van de slachtoffers kon de politie niets zeggen.