Twee gewonden door schietpartij in Amsterdam

Twee bezoekers van een café in Amsterdam zijn gewond geraakt doordat vanaf buiten op de zaak werd geschoten. Er zijn meerdere schoten gelost op Café Zuid op de hoek van de Van Ostadestraat en de Ruysdaelkade, meldt de politie. Ooggetuigen zagen direct na de schietpartij een scooter wegrijden.

De twee slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel, maar ze zijn nog niet gehoord door de recherche.

Door sommige media is gemeld dat er is geschoten met een automatisch vuurwapen, maar de politie meldt dat daarvoor geen aanwijzingen zijn. De recherche ziet vooralsnog ook geen verband met recente eerdere schietpartijen in Amsterdam, zoals die vorige week waarbij de broer van een kroongetuige werd doodgeschoten.

Op een koffiehuis in de Ruys de Beerenbrouckstraat zijn maandagochtend ook schoten afgevuurd. De politie vond er twee kogelgaten. Niemand raakte hierbij gewond. Volgens de politie is er geen relatie met de schietpartij in de Van Ostadestraat.