Twee gewonden door omvallen nepboom naar huis

Twee van de drie mensen die gewond raakten door het omvallen van een decoratieboom in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp mochten donderdagavond naar huis. De derde gewonde moet nog een nachtje in het ziekenhuis blijven.

De boom van 4r meter hoog viel donderdagmiddag door nog onbekende reden om in het restaurant van het ziekenhuis. Drie bezoekers raakten lichtgewond.

De boom had een echte stam, de bladeren waren nep. In het restaurant staan nog twee van dergelijke bomen. Die worden uit voorzorg verwijderd.

Na het incident ging het restaurant van het ziekenhuis dicht. Dat gaat vrijdag weer open.