Twee gewonden door explosie in flat Groningen

Door een explosie in een flat aan de Wibenaheerd in Groningen, in de wijk Beijum-Oost, zijn vrijdagavond twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers, volgens RTV Noord een man en vrouw die in het appartement wonen, zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de explosie werd een deel van de gevel van de flat eruit geblazen. De brandweer en ambulances kwamen met meerdere voertuigen. Brandweermensen hebben vervolgens het flatgebouw ontruimd.

De explosie vond plaats in één appartement. Een aantal omliggende appartementen heeft lichte schade opgelopen. De brandweer verwacht dat de bewoners van het gebouw in de loop van de avond kunnen terugkeren naar hun woning. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.