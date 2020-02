Door een brand in een bungalow op een vakantiepark in het Limburgse Posterholt zijn vrijdagavond twee mensen gewond geraakt. Dat laat de brandweer weten. De brand ontstond in de keuken en kon snel worden geblust.

Het pand heeft volgens de brandweer forse rook- en brandschade opgelopen. De gewonden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De bewoners zijn opgevangen bij buren.