De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 uur twee gewonde mannen gevonden bij evenementenhal Music Dome in Kerkrade. Ze zijn gewond geraakt bij een vechtpartij en hebben lichte verwondingen opgelopen. Een van hen is overgebracht naar het ziekenhuis, de ander is ter plekke medisch behandeld.

Wat de aanleiding is voor de steekpartij, is nog onbekend.