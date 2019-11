Bij een steekpartij op de Amethistdijk in Roosendaal zijn zaterdag aan het begin van de avond twee mannen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. De ander kon ter plekke behandeld worden en is daarna meegenomen naar het politiebureau.

Volgens de politie was er sprake van een ruzie, verder is er nog niets bekend over de toedracht van de steekpartij.