Twee gewonden bij schietpartij Rotterdam

In de binnenstad van Rotterdam zijn twee mannen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie heeft zeven mensen aangehouden. Daarbij hebben agenten meerdere waarschuwingsschoten gelost.

De schietpartij had plaats in de Gouvernestraat. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is er ernstig aan toe.

De politie hield de zeven verdachten aan op het nabijgelegen Heemraadsplein. Daarbij losten agenten waarschuwingsschoten. „De verdachten konden vervolgens probleemloos aangehouden worden”, aldus de politie.