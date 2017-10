Twee gewonden bij schietpartij in Rotterdam

Twee mannen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een schietpartij op de Enk in Rotterdam. Een ruzie tussen twee groepen ging hier vermoedelijk aan vooraf. De politie sluit niet uit dat er meer mensen gewond zijn geraakt bij het schietincident.

De politie werd kort na middernacht gewaarschuwd over een ruzie tussen twee groepen jongemannen. Daarbij zou over en weer zijn geschoten. Op de Karl Marxstraat troffen agenten vervolgens een hinkelende 23-jarige Rotterdammer met een verwonding aan zijn been aan. Andere agenten zagen op de Rozegaarde een 24-jarige Rotterdammer mank lopen. Hij bleek gewond aan been en voet. De twee mannen zijn na behandeling in een ziekenhuis aangehouden.

Wat precies is voorgevallen tussen de twee groepen, is nog onduidelijk.