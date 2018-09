Bij een grote vechtpartij in Dordrecht zijn twee mensen gewond geraakt. Een van hen liep een steekwond op. De politie heeft vier verdachten gearresteerd.

Bij de ruzie aan de Merwedestraat waren ongeveer dertig mensen betrokken. Na het incident reden de verdachten weg met twee voertuigen die de politie later heeft aangehouden.

De vechtpartij was op straat in de buurt van een moskee, meldt de politie. Het is niet bekend wat de aanleiding is geweest.