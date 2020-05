Bij een brand in een woning aan de Schoolstraat in Volendam zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de Veiligheidsregio.

De brand vond plaats in de bijkeuken van het huis. De eerste melding werd omstreeks 04.00 gedaan, rond 04.15 meldde de Veiligheidsregio dat de brandweer het vuur gedoofd had.

Over de identiteit van de slachtoffers en de aard van hun verwondingen is niets bekendgemaakt.