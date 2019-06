Twee gewonden, één ernstig, na steekpartij

Door een steekpartij in Amsterdam zijn maandag twee mensen gewond geraakt, van wie één levensgevaarlijk. De politie is op zoek naar twee mogelijke daders. Het incident was even voor 12.00 uur in de Albert Cuypstraat in de hoofdstad, maar vond volgens een woordvoerder niet plaats op de bekende Albert Cuypmarkt.

De politie vermoedt dat er mogelijk een ruzie vooraf ging aan het steekincident. De beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Via Burgernet is een signalement verspreid van de mogelijke daders.