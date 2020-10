Twee fietsende meisjes zwaargewond door aanrijding in Breda

Twee meisjes van 14 en 15 jaar uit Breda die samen op één fiets reden, zijn vrijdagavond aangereden door een automobilist. De meisjes zijn zwaargewond naar ziekenhuizen in Breda en Rotterdam gebracht.

De 31-jarige Bredanaar reed met twee vrienden in zijn auto over de Westerparklaan. De twee meisjes staken bij het Heilaarpark de weg over en zijn daar geschept door de auto. Deze oversteekplaats is voor fietsers en voetgangers en wordt met verkeerslichten geregeld.

De automobilist, de inzittenden en een getuige hebben een verklaring afgelegd. De politie onderzoekt de toedracht en bekijkt ook camerabeelden.