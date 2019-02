Twee explosieven ontploft in Amsterdam

Op twee plaatsen in Amsterdam zijn in nacht van dinsdag op woensdag explosieven afgegaan. Het eerste ontplofte op bedrijventerrein Sloterdijk bij een bedrijf aan de Poortland. Er was schade aan zowel het pand als aan geparkeerde auto’s. Wat voor explosief het was en om welk bedrijf het gaat, kan de politie niet zeggen.

Op de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West werd de buurt opgeschrikt door een harde knal toen een explosief afging bij een juwelierszaak. Volgens de politie zijn de criminelen niet binnen geweest en is het dus gebleven bij een poging tot inbraak. Wel is er schade aan de winkel en de zaak ernaast, met name ruitschade. Ook hier moet onderzoek nog uitwijzen wat voor explosief het is geweest.

Vorig jaar werd op last van de burgemeester een winkelpand aan de Jan Evertsenstraat gesloten, nadat er een handgranaat was gevonden die aan de deur was vastgemaakt.