Twee ex-SGP’ers in college Alphen aan den Rijn

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Alphen aan den Rijn telt maar liefst twee ex-SGP’ers.

Dat bleek dinsdag uit de taakverdeling van de nieuwe wethouders op de site alphens.nl. Een nieuwe wethouder in het college is Gert-Jan Schotanus. Donderdag werd hij beëdigd als wethouder.

Schotanus stapte in november vorig jaar uit de SGP na een conflict over het feit dat hij van de kandidatenlijst was verdwenen en de plaatsing van Hans van Kuijk als lijsttrekker. Schotanus –die jarenlang voor de SGP raadslid was en in Boskoop vier jaar wethouder– sloot zich aan bij de plaatselijke partij Nieuw Elan. Hij kreeg daar de negende plek op de kandidatenlijst. Nieuw Elan groeide bij de raadsverkiezingen in maart van zes naar tien zetels, waardoor Schotanus in de raad kwam.

Schotanus zei bij de herindelingsverkiezingen in 2014 in een interview met het Reformatorisch Dagblad dat het „in Alphen aan den Rijn aan SGP-gevoel ontbreekt.” Hij zei toen „te hopen op één zetel en bidden voor twee.” Die twee kwamen er. „Ik moet er niet aan denken om alleen in de raad te zitten, dat zou écht niet fijn zijn”, aldus Schotanus vier jaar geleden.

Bij de raadsverkiezingen dit jaar verloor de SGP haar tweede zetel. De enige zetel is ingenomen door Van Kuijk.

Vrouwenstandpunt

In het Alphense college zit sinds 2011 nog een ex-SGP’er, de CDA’er Kees van Velzen. Hij stapte dat jaar uit de SGP omdat hij het vrouwenstandpunt van deze partij niet ver genoeg vond gaan.

In een interview met het Reformatorisch Dagblad dat jaar zei hij over zijn overstap: „In het CDA krijg ik de ruimte om mijzelf te zijn. Het CDA is belangrijk, want de partij heeft altijd pal gestaan voor de vrijheid van onderwijs en godsdienst. Mijn grote ideaal is overigens altijd al geweest dat de drie christelijke partijen inniger met elkaar samenwerken en één partij gaan vormen. Dat die vleugels zal hebben, is duidelijk.”

De overige wethouders in Alphen zijn Gerard van As van Nieuw Elan, ex-Kamerlid van de Lijst Pim Fortuyn, Han de Jager (CDA) en Leo Maat (GroenLinks).