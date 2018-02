Twee doden na ongeval in Wassenaar

Twee mannen zijn in het ziekenhuis overleden nadat zij eerder zondagochtend in Wassenaar met een auto in het water waren terechtgekomen. Het, vermoedelijk eenzijdige, ongeval gebeurde op het terrein van vakantie- en attractiepark Duinrell. De mogelijke bestuurder van het voertuig is aangehouden. Wie de twee overleden mannen zijn is nog niet bekend gemaakt.

Hulpdiensten kregen zondag om 03.15 uur een melding dat op het terrein een auto te water was geraakt. Agenten zagen inderdaad een auto in het water liggen. Duikers van de brandweer hielpen een persoon, die zelfstandig uit het voertuig wist te komen, op de kant en haalden uit het voertuig de twee andere mannen. Alle drie werden ze naar een ziekenhuis gebracht.

De man die zelfstandig uit het voertuig kon komen, werd later in het ziekenhuis aangehouden. Het is een 28-jarige man zonder vaste woon- en of verblijfplaats.

De auto kwam in een brede sloot terecht vlakbij parkeerplaats drie van het vakantiepark. Het voertuig is met een kraan uit het water gehaald, aldus een woordvoerder van Duinrell. De slachtoffers zijn mogelijk verblijfsgasten van het park.