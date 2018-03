De politie is een uitgebreid onderzoek begonnen naar aanleiding van de vondst van twee doden in een woning in Nieuwe Pekela (provincie Groningen).

De lichamen werden aangetroffen in een huis aan een straat met de naam Kienholt. De politie kan verder nog niets zeggen over wat er is gebeurd.

De directe omgeving van de woning is afgezet. De politie is behalve forensisch onderzoek ook een buurtonderzoek begonnen. De vondst werd zaterdag iets na 11.30 uur gedaan.