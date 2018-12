In een woning aan de Ordonnansenstraat in Tilburg zijn zondagavond twee doden gevonden. Dat meldt de politie. De identiteit van de twee is nog niet bekend. Ook over wat er in het huis is gebeurd, kan de politie nog niets zeggen.

Eerder op de avond was er een melding binnengekomen over een schietpartij in de Ordonnansenstraat.