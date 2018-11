Twee van de vier mensen die dood werden aangetroffen in een bedrijfspand in Enschede, waren eerder door de politie opgepakt. Dat gebeurde bij een controle van het pand in juni. De politie trof toen in het pand gedroogde henneptoppen aan. Dat heeft officier van justitie Vincent Smink woensdag op een persconferentie op het politiebureau in Enschede gezegd.