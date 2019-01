Twee doden door vuurwerk, meerdere gewonden

In het Friese dorp Morra is maandagavond iemand om het leven gekomen. Ook in Enschede kwam een man om het leven. De politie vermoed dat in beide gevallen een vuurwerkexplosie de oorzaak was.

De toedracht van het dodelijke incident in Morra is nog onduidelijk. De politie heeft de straat waar het gebeurde, de Achterwei, afgezet. Morra is een dorp in de gemeente Dongeradeel.

Het slachtoffer in Enschede werd kort na middernacht aangetroffen in de Gerststraat. De politie onderzoekt nog de exacte toedracht, maar heeft sterk het vermoeden dat de man door vuurwerk om het leven is gekomen. Op foto’s is te zien dat de straat op de plaats van het ongeval bezaaid ligt met vuurwerkresten. De politie roept getuigen op zich te melden.

Kinderen gewond

Aan de Arenberglaan in Breda zijn maandagavond twee kinderen gewond geraakt toen een ruit van een woning sneuvelde door zwaar vuurwerk, vermoedelijk een mortierbom.

De kinderen zijn door ambulances meegenomen. Een van de kinderen werd met spoed weggebracht. Er is nog niets bekend over de aard van het letsel.

De politie heeft een persoon meegenomen naar het politiebureau, vermoedelijk degene die het vuurwerk afstak. Ook twee auto's raakten beschadigd door het vuurwerk, waarvan een zwaar.

Oogletsel

Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam kwamen tijdens de afgelopen jaarwisseling acht mensen binnen met oogletsel door vuurwerkongelukken. De helft van de letsels is dusdanig ernstig dat zij blijvend zijn, meldt het ziekenhuis.

Oogziekenhuis ziet acht vuurwerkslachtoffers

Vuurwerk kostte tijdens de vorige jaarwisseling een 39-jarige inwoner van Swifterbant (Flevoland) het leven. Het jaar daarvoor overleed een 54-jarige man uit Meppel (Drenthe) eveneens door vuurwerk.