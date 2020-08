Twee doden door verkeersongeval in Enschede

Een aanrijding tussen twee auto’s in Enschede heeft aan twee mannen van 28 en 29 jaar oud uit Hengelo het leven gekost. Twee anderen raakten gewond, meldt de politie. Het ongeval gebeurde rond 01.40 uur in de nacht van zaterdag op zondag in de Oldenzaalsestraat.

De slachtoffers uit Hengelo zaten met een 24-jarige man uit Enschede in de auto. In het andere voertuig zat een 21-jarige vrouw uit Enschede. De twee gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.