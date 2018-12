Door een aanrijding op een viaduct over de A16 bij Breda zijn maandag twee mensen om het leven gekomen. Een betrokkene raakte gewond. Een politiewoordvoerder zegt dat twee auto’s in botsing zijn gekomen en dat een van de voertuigen in brand is gevlogen. De drie slachtoffers zaten in de auto die vlam vatte.

De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend.

Het viaduct is vanwege de aanrijding afgesloten en ook de op- en afritten van de snelweg zijn dicht.