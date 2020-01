Twee doden door ongeval Nederlandse auto in Antwerpen

Twee inzittenden van een auto met Nederlandse kentekenplaat zijn omgekomen bij een ongeluk in Antwerpen. Het is nog niet bekend of de bestuurder en de passagier de Nederlandse identiteit hebben, zegt een woordvoerder van het parket van Antwerpen. Een vrachtwagenchauffeur zag het wrak van de wagen vrijdagmorgen toen het licht werd en waarschuwde de politie.

De auto was op de A12 richting Antwerpen tegen een vangrail geknald, over de kop geslagen en op zijn dak in de berm naast de snelweg terechtgekomen.

Volgens de woordvoerder deed het ongeval zich vermoedelijk donderdagavond voor. De bestuurder zat nog op zijn plaats toen de politie arriveerde. „De passagier werd door de klap weggeslingerd.”

Hij wilde niets zeggen over het geslacht en mogelijke leeftijd van de slachtoffers. Het parket verwacht later op de dag meer details over hun identiteit en de toedracht van het dodelijke ongeluk naar buiten te brengen.