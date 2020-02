Twee doden door ongeluk op A12 na plofkraak in Emmerich

Door een botsing op de A12 bij het Gelderse Zevenaar zijn vrijdagochtend twee mensen om het leven gekomen. Een derde inzittende ging er mogelijk zwaargewond vandoor. Volgens de Duitse politie was een auto met hetzelfde Duitse kenteken even daarvoor gebruikt bij een mislukte plofkraak in Emmerich. In de vernielde auto lag ook kleding die op camerabeelden uit Emmerich is gezien, aldus een woordvoerster.

De auto reed volgens de politie rond 04.15 uur op de snelweg tegen een truck aan. De wagen belandde in een greppel. De politie heeft nog met een helikopter en in de omgeving gezocht naar de man die vluchtte, maar die is nog niet gevonden.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens de Duitse politie was er geen sprake van een achtervolging na de mislukte plofkraak. Duitse agenten waren camerabeelden van de plofkraak aan het bekijken toen ze hoorden van de botsing op de Nederlandse snelweg, ongeveer 20 kilometer verderop. De politie gaat ervan uit dat de drie mannen uit de gecrashte auto de daders van de kraak zijn.