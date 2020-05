Twee doden door brand in Landgraaf

Twee mensen zijn in de nacht van maandag op dinsdag om het leven gekomen door een brand in een appartementencomplex aan de Lindestraat in Landgraaf (Limburg). Twee anderen werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maakte de politie dinsdag bekend.

De brand brak door nog onbekende oorzaak rond 1.30 uur uit. Het gebouw werd daarop deels ontruimd. Behalve het appartement waar de brand ontstond liepen nog eens vier andere appartementen brandschade op. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.

Een woordvoerder van de politie kon dinsdagochtend nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers. De politie hoopt in de loop van de dag daarover meer duidelijkheid te krijgen.