Een bedrijfsongeval in een fabriek in Leeuwarden heeft aan twee mannen het leven gekost. Wat zich donderdag precies heeft afgespeeld in het staalbedrijf aan de Hidalgoweg is nog onbekend. De Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, onderzoekt wat er is gebeurd.

Het eerste slachtoffer overleed in de ochtend. De andere is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later in de middag.