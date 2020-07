Twee doden bij neerstorten NH90-heli bij Aruba

Bij het neerstorten van een NH90-helikopter voor de kust van Aruba zijn zondagmiddag (lokale tijd) twee van de vier bemanningsleden om het leven gekomen.

Commandant der strijdkrachten Rob Bauer maakte dat nieuws maandagochtend vroeg bekend op een korte persconferentie in Den Haag. De NH90 stortte zondag rond 14.30 uur lokale tijd (20.30 uur Nederlandse tijd) bij Aruba neer in zee op ongeveer 12,5 kilometer uit de kust. Het toestel, de boordhelikopter van Zr.Ms. Groningen, verongelukte aan het einde van een kustwachtpatrouillevlucht. De twee andere bemanningsleden zijn niet ernstig gewond geraakt.

De twee omgekomen bemanningsleden zijn de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactische coördinator Erwin Warnies, die een partner en een dochter van nog geen twee jaar oud achterlaat. Nadat de twee slachtoffers uit het toestel zijn gehaald, is tevergeefs geprobeerd hen te reanimeren.

De reddingsmissie na de crash werd bemoeilijkt door harde wind, hoge golven, sterke stroming en de invallende duisternis. Zr.Ms. Groningen krijgt ondersteuning van een kustwachthelikopter en een duikteam van defensie om de NH90, en daarmee de zwarte doos van het toestel, te bergen.

Oorzaak

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Defensie houdt daarom voorlopig alle helikopters van het type NH90 aan de grond. Volgens Bauer ligt het in de rede dat alle toestellen eerst worden onderzocht. De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) doet onderzoek naar de toedracht. ,,Dat zijn we aan onze militairen en de nabestaanden verplicht.”

Op defensie.nl is een condoleanceregister voor de omgekomen militairen geopend. Rob Bauer, de hoogste baas van de krijgsmacht, betoonde zijn meeleven aan de nabestaanden van de twee omgekomen militairen. ,,Een heftige schok voor iedereen. In gedachten zijn we bij hen.” Ook minister Ank Bijleveld (Defensie) is geschokt door het nieuws. ,,Mijn medeleven gaat uit naar hun naaste familie. Wij zijn allemaal diep geraakt.”

De persconferentie van Bauer begon maandagochtend om 05.00 uur, nadat de nabestaanden waren ingelicht. Voor Zr.Ms. Groningen werd direct na het ongeval een zogenaamde ”black hole” ingesteld, waardoor de bemanning niet vrij met de buitenwereld kan communiceren. „Om zo te voorkomen dat ouders, partners en collega’s in Nederland via anderen overvallen worden door dit soort afschuwelijk nieuws”, aldus Bauer.

Werkpaard

De NH90, een middelzware maritieme gevechtshelikopter, is een werkpaard van de krijgsmacht. De tweemotorige NH90 telt drie bemanningsleden. De 11.000 kilo wegende heli kan veertien manschappen meenemen. Het is de eerste helikopter van dit type dat bij de Nederlandse krijgsmacht neerstort. Nederland telt twintig NH90’s, die ondergebracht zijn bij het Defensie Helikopter Commando (DHC) van de luchtmacht.

De introductie van de toestellen ging gepaard met veel problemen, zoals financiële tegenvallers en technische gebreken. De levering van de laatste zeven toestellen werd in 2014 tijdelijk opgeschort vanwege roestvorming en slijtage. Duitsland hield in 2015 de toestellen aan de grond nadat bij een NH90 kortsluiting was ontstaan na het gebruik van de blusinstallatie.

Defensie gebruikt het toestel als transporthelikopter boven land of vanaf patrouilleschepen, luchtverdedigings- en commandofregatten en amfibische transportschepen. De heli kan vanaf marineschepen worden ingezet voor onderzeebootbestrijding of het aanvallen van vijandelijk oorlogsschepen. Defensie gebruikt de helikopter verder voor opsporings- en reddingsacties, bevoorrading van schepen en troepentransport. In de West zet defensie de heli onder andere in voor patrouilles en het onderscheppen van drugstransporten.