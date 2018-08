In het Friese Drachten zijn bij een brand in een huis aan de Handwerkerzijde twee doden gevallen. Dat meldt de brandweer.

Zeven mensen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis vervoerd voor onderzoek. De woning brandde volledig uit. De grote brand werd door de korpsen uit drie plaatsen bestreden.

De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.