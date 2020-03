Twee coronapatiënten van Zwolle overgebracht naar Duitsland

Twee patiënten van het Isala-ziekenhuis in Zwolle zijn overgeplaatst naar een ziekenhuis in het Duitse Münster. Dat is gebeurd in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, meldt het ziekenhuis.

Het ziekenhuis bereidt zich voor op een piek aan coronapatiënten op de intensive care. Met het oog daarop zijn beide patiënten alvast overgebracht naar Duitsland, niet omdat er een tekort aan ic-bedden is. „Het is om te voorkomen dat het klem raakt. Wij zijn blij dat wij in overleg met internationale collega’s de druk op de zorg kunnen spreiden”, aldus een woordvoerster van Isala.

Het ziekenhuis in Zwolle verzorgt op dit moment 117 coronapatiënten en werkt inmiddels in een opgeschaalde situatie. „We verwachten de komende dagen een verdere stijging van het aantal patiënten. Daarnaast is Isala ook traumacentrum in de regio. Ook daarvoor moeten we ic-bedden beschikbaar houden. Onderling contact en landelijke coördinatie zullen ook de komende tijd heel belangrijk zijn”, zegt de woordvoerster.

Volgens het ministerie hebben ziekenhuizen geen toestemming nodig van de overheid om patiënten naar het buitenland over te plaatsen.